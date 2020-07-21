Beşiktaş yönetimi, iç transfer konusunu Gençlerbirliği maçı sonrasında netleştirmeyi hedefliyor.

Sözleşmeleri sona erecek Caner ve Gökhan ile daha önce masaya oturan yönetim, önümüzdeki hafta bu oyunculara kararlarını soracak.

Yıllık 2,4 milyon euro kazanan Caner ve senelik ücreti 2,5 milyon euro olan Gökhan’dan indirim talep eden siyah beyazlılar, bu oyunculara 3’er milyon Türk Lirası teklif etti.

Ayrıca oynayacakları her 10 maç için performans primlerini de sözleşmeye dahil edecek olan Beşiktaş yönetimi, teklifi kabul etmeleri durumunda oyuncularla 1+1 yıllık yeni kontrat yapacak.

Diğer yandan en az 1 yıl daha futbola devam etmek isteyen Atiba ile de görüşen siyah beyazlılar, Kanadalı oyuncuya yaklaşık 500 bin euroluk teklif yaptı.

37 yaşındaki oyuncu sunulan teklifi kabul ederse, 1 yıl daha Beşiktaş forması giyecek.