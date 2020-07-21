Federasyondan yapılan açıklamada, ISF'nin 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığı tüm faaliyetlerini 2021 yılına kaydırmasından kaynaklı takvim sıkışıklığı ve pandemi belirsizliği sebebiyle, yapılan görüşmeler sonucu Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası'nın 2022 yılı haziran ayında yine Trabzon'da düzenlenlenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

Turnuvaya 40 ülkeden yaklaşık 800 sporcunun katılımı bekleniyor.