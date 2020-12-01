Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle moral bulan Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Santrfor, stoper ve bir de orta saha almak isteyen siyah beyazlıların ilk hedefi ise iç transfer olacak.

Sporting Lizbon'dan sezon sonuna kadar kiralanan Valentin Rosier’in oraya koyduğu performans, teknik heyet ve yönetimi fazlasıyla memnun etmiş durumda.

Fransız oyuncu için devre arasını beklemeden hamle yapacaklarını belirten Beşiktaş Futbol Anonim Şirketi Başkan Yardımcısı Cenk Sümer, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istediklerini dile getirdi.

Süper Lig'in 4 maçında 90 dakika forma giyen Rosier'in iki asisti bulunuyor. Sakatlık problemleri nedeniyle Lizbon'da fazla forma şansı bulamayan Rosier, Beşiktaş’ta takımın önemli isimlerinden biri oldu.

Beşiktaş ve Sporting Lizbon kulüpleri arasında yapılan sözleşmede Valentin Rosier için satın alma opsiyonu bulunmuyor.