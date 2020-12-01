Galatasaray’da, 11 değişmeyecek. Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim'in kadro istikrarını korumak istediği belirtildi.

Babel, Omar, Arda, Okan ve Belhanda karantina süreçlerini tamamlayıp takıma katılırken, bu isimlerin Atakaş Hatayspor maçına kulübede başlayabilecekleri öğrenildi.

Sakatlık sorunu yaşayan Radamel Falcao’nun da bu hafta içinde takıma katılması bekleniyor.

Fatih Terim eksik oyuncuların dönmesine karşın son 2 maçın kadrosunu bozmayı düşünmüyor.

Tecrübeli teknik adam, Atakaş Hatayspor maçında Diagne, Emre Akbaba, Donk, Linnes, Oğulcan ve Emre Taşdemir’e yeniden şans verecek.

Fiziksel durumlarına göre başta Falcao, Babel ve Luyindama gibi isimlerin ise kulübede hamle gücü olacağı ifade edildi.

Sarı kırmızılılarda tek değişiklik kalede yaşanabilir. Son 2 maçta görev yapan Fatih Öztürk’ün tekrar kulübeye dönebileceği kaydedildi.

Karantina sürecini tamamlayan Okan'ın, Fatih’in yerine kalede yer alabileceği öğrenildi.