Süper Lig'de 10. hafta heyecanı sona erdi. Futbolseverlerin 30 gol izlediği haftada, hakemler 5 kez kırmızı karta başvurdu.

Haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ikinci maçını da kazandı. Başkent ekibinin, ligdeki galibiyet özlemi devam etti.

Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor engelini aşamadı. 3-0 öne geçen turuncu lacivertliler, uzatma dakikalarında yediği gollerle 1 puana razı oldu.

Bu sonuçla İstanbul ekibinin galibiyet hasreti 2'ye, yeşil siyahlıların ise 4'e çıktı.

Gaziantep Futbol Kulübü, evinde Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı siyahlılar, ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında farka koştu. Rakibini 4-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, son 5 maçta 4'üncü kez sahadan galip ayrıldı. Karşılaşmaya, hat-trick yapan Mbaye Diagne damga vurdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, evindeki 3 puan hasreti devam etti. Fraport-TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan lacivert beyazlılar, bu sezon sahasında oynadığı 5 maçı da kazanamadı.

Doğu Anadolu ekibinde karşılaşma sonrasında teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

Fraport-TAV Antalyaspor ise Ersun Yanal ile çıktığı 2'inci karşılaşmada da 3 puana uzanamadı..

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor engelini tek golle geçti. 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, namağlup liderliğini sürdürdü.

Gençlerbirliği kötü gidişata Kasımpaşa karşısında da dur diyemedi. Rakibine 2-0 mağlup olan Ankara ekibi, son 6 müsabakadan 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Nefes kesen derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Siyah beyazlılar, 15 yıl aradan sonra Kadıköy'de kazanmayı başardı.

Sarı lacivertliler ise evinde oynadığı son 2 karşılaşmadan da puansız ayrılmış oldu.

Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Kayseri ekibinin 3 puan hasreti 5 maça yükseldi.

Demir Grup Sivasspor evinde galibiyeti unuttu. Göztepe'ye 1-0 yenilen kırmızı siyahlıların da iç sahadaki 3 puan özlemi 5 maça çıktı.

İzmir ekibi ise geçen sezon dahil olmak üzere 9 maç sonra deplasmanda kazanmayı başardı.