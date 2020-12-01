Alanyaspor Süper Lig'de haftayı lider kapattı
Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı. Nefes kesen derbide, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup eden Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de galip geldi. İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenen Aytemiz Alanyaspor ise liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı sona erdi. Futbolseverlerin 30 gol izlediği haftada, hakemler 5 kez kırmızı karta başvurdu.
Haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ikinci maçını da kazandı. Başkent ekibinin, ligdeki galibiyet özlemi devam etti.
Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor engelini aşamadı. 3-0 öne geçen turuncu lacivertliler, uzatma dakikalarında yediği gollerle 1 puana razı oldu.
Bu sonuçla İstanbul ekibinin galibiyet hasreti 2'ye, yeşil siyahlıların ise 4'e çıktı.
Gaziantep Futbol Kulübü, evinde Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı siyahlılar, ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.
Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında farka koştu. Rakibini 4-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, son 5 maçta 4'üncü kez sahadan galip ayrıldı. Karşılaşmaya, hat-trick yapan Mbaye Diagne damga vurdu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, evindeki 3 puan hasreti devam etti. Fraport-TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan lacivert beyazlılar, bu sezon sahasında oynadığı 5 maçı da kazanamadı.
Doğu Anadolu ekibinde karşılaşma sonrasında teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.
Fraport-TAV Antalyaspor ise Ersun Yanal ile çıktığı 2'inci karşılaşmada da 3 puana uzanamadı..
Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor engelini tek golle geçti. 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, namağlup liderliğini sürdürdü.
Gençlerbirliği kötü gidişata Kasımpaşa karşısında da dur diyemedi. Rakibine 2-0 mağlup olan Ankara ekibi, son 6 müsabakadan 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
Nefes kesen derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Siyah beyazlılar, 15 yıl aradan sonra Kadıköy'de kazanmayı başardı.
Sarı lacivertliler ise evinde oynadığı son 2 karşılaşmadan da puansız ayrılmış oldu.
Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Kayseri ekibinin 3 puan hasreti 5 maça yükseldi.
Demir Grup Sivasspor evinde galibiyeti unuttu. Göztepe'ye 1-0 yenilen kırmızı siyahlıların da iç sahadaki 3 puan özlemi 5 maça çıktı.
İzmir ekibi ise geçen sezon dahil olmak üzere 9 maç sonra deplasmanda kazanmayı başardı.
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