Fenerbahçe'de, üç oyuncu daha sakatlar kervanına katıldı. Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Kemal Ademi bir süre takımdan ayrı kalacak.

Bileğinde ağrı hisseden Lemos'un MR'ı çekildi. Uruguaylı stoperde herhangi bir kırığa rastlanmadı. 24 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandı. Lemos’un 2 ya da 3 hafta oynaması beklenmiyor.

Beşiktaş derbisinin ardından ağrı hisseden Kemal Ademi'de ise ikinci derece yırtık tespit edildi.

Yaklaşık 1 ay boyunca sahalardan uzak kalması beklenen İsviçreli oyuncunun tedavisine başlandı.

Diego Perotti de ise diz eklemi ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edildi.

Tedavisine başlanan Arjantinli oyuncunun yaklaşık 1 buçuk ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Diğer yandan Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Samatta, Sangare ve Tolga’nın tedavilerine devam ediliyor.