Beşiktaş'ta gözler derbi ve teknik direktörde
Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta derbi mesaisi sürüyor. Yönetim bir yandan dev maçı düşünürken, bir yandan da teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
Beşiktaş'ta, Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Önder Karaveli yönetiminde taktik çalışmalara ağırlık vermiş durumda.
4-2'lik Yukatel Kayserispor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, Kadıköy’de de kazanarak 2 maçlık galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapıyor.
Mert Günok, Alex Teixeira ve Kevin N'Koudou derbide forma giyemeyecek. Teknik heyet, özellikle orta sahanın göstereceği dirençle bu önemli karşılaşmanın kilidini çözmeyi planlıyor.
Cezası biten Josef De Souza ile birlikte Miralem Pjanic’in 11’de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yukatel Kayserispor mücadelesinde etkili oyunuyla dikkat çeken Oğuzhan Özyakup da formaya yeşil ışık yakmış durumda. Oğuzhan, Atiba ve Can üçlüsünden birine şans verecek Önder Karaveli, kararı son taktik antrenmanda verecek.
Teknik direktör arayışı sürüyor
Öte yandan Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta 1 numaralı aday konumundaki Bruno Pinheiro, Estoril kulübüyle fesih görüşmelerini gerçekleştiriyor.
Portekiz temsilcisi, 45 yaşındaki çalıştırıcıyı bırakmak istemiyor. Sözleşmesinde yaklaşık 100 bin avroluk çıkış maddesi bulunan Pinheiro’nun yakın zamanda anlaşmayı feshedeceği gelen haberler arasında.
Bruno Pinheiro’nun daha sonra İstanbul’a gelerek Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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