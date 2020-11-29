Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalıları Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra, Domagoj Vida, Ajdin Hasic, Adem Ljajic ve Gökhan Töre derbi kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosu şu oyunculardan oluştu:

Kaleci: Utku Yuvakuran, Emre Bilgin.

Defans: Fabrice N'Sakala, Valentin Rosier, Francisco Montero, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı.

Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah.

Forvet: Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.