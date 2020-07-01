Yönetim, 56 milyon euro olan takım maaş ortalamasını yeni sezonda 30-35 milyon euroya çekmek istiyor.

Loris Karius ve Pedro Rebocho ile yolların ayrılmasından sonra takımdan gönderilmesi düşünülen diğer futbolcularla da görüşmeler sürüyor.

Kiralık olarak gönderilen Isimat-Mirin ve Cyle Larin, bu isimlerin başında geliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezonda bu iki oyuncuyu kadroda düşünmediğini yönetime bildirdi.

Belçika ekibi Zulte Waregem, Larin’in 2,5 milyon euro olan satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Kanadalı futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirecek olan yönetim, elde edilecek bonservis bedeliyle de genç isimlere yönelecek.

Sezonu Toulouse’da kiralık olarak geçiren Fransız futbolcu Isimat-Mirin için kulübe ulaşan resmi bir teklif yok.

Haziran 2022’ye kadar Beşiktaş’la sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için kiralık olarak gönderme formülü düşünülmüyor.

Yönetimin öncelikli tercihi, bu oyuncudan da bonservis geliri elde etmek. Sergen Yalçın’ın istediği seviyeye çıkamayan ve kadroda yer bulamayan Douglas ve Roco’ya da gelecek teklifler değerlendirilecek.