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Spor
AA 06.02.2024 10:10

Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy yıldız gibi parlıyor

Trendyol Süper Lig'de son haftaların en dikkat çeken performansını Semih Kılıçsoy sergiledi. Beşiktaş'ın genç futbolcusu, on birde sahaya çıktığı 8 maçta 7 gol 1 asiste imza attı.

Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy yıldız gibi parlıyor
[Fotograf: AA]

Beşiktaş'ta bulduğu şansı iyi değerlendiren 18 yaşındaki santrfor kısa sürede herkesin takdirini kazandı. Genç oyuncu bu sezon lig’de 11’de yer aldığı 8 maçta 7 gol 1 asiste imza attı.

Semih, 4-0'lık Çaykur Rizespor ve 2-0'lık Trabzonspor galibiyetlerinde ikişer gol kaydetti. Beşiktaş Semih'in gol veya asist ürettiği 5 maçın dördünü kazanırken birinde sahadan yenik ayrıldı.

Genç futbolcunun kısa sürede ortaya koyduğu başarı ülke sınırlarını aştı. Semih Kılıçsoy bu performansıyla Avrupa’da da adından söz ettiren bir yıldıza dönüştü.

Milli oyuncu, Avrupa'nın 5 büyük liginin en skorer genç ismi oldu. Bu kategoride Brighton forması giyen Evan Ferguson ikinci sırada yer aldı.

19 yaşındaki İrlandalı oyuncu Lig’de 21 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Semih ayrıca Süper Lig'de en yüksek gol ortalamasına sahip ikinci futbolcu olmayı başardı.

Edin Dzeko'nun 0 virgül 70 ile ilk sırada yer aldığı bu kategoride genç santrfor 0 virgül 64 ortalama tutturdu. Geçen sezonun gol kralı Mauro Icardi ise 0 virgül 62 ortalamasıyla 18 yaşındaki forvetin gerisinde kaldı.

Semih Kılıçsoy geçen sezon 19 Yaş Altı Süper Lig’inde 18 golle krallık yarışını zirvede tamamlamıştı. 15 Ağustos 2005 doğumlu Semih, Genç Milli Takımlarda forma giydiği 22 maçta da 21 kez gol sevinci yaşadı.

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