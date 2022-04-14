Üç aracın karıştığı zincirleme kaza, Kavacık'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero'nun kullandığı otomobil iki araç arasında kaldı.

Araçlarda hasar oluştu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Montero kaza sonrası tesislere gidip antrenmana çıktı.

Futbol takımımızın bugünkü antrenmanına gelirken maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Francisco Montero’nun sağlık durumu iyi durumda olup antrenmana katılmıştır.



Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/MuECDSZtny