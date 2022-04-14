Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 13:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beşiktaşlı futbolcu Montero kazaya karıştı
Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Francisco Montero, Beykoz'da zincirleme kazaya karıştı.
Üç aracın karıştığı zincirleme kaza, Kavacık'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi.
Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero'nun kullandığı otomobil iki araç arasında kaldı.
Araçlarda hasar oluştu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Montero kaza sonrası tesislere gidip antrenmana çıktı.
Futbol takımımızın bugünkü antrenmanına gelirken maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Francisco Montero’nun sağlık durumu iyi durumda olup antrenmana katılmıştır.— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 14, 2022
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/MuECDSZtny
Etiketler: Beşiktaş
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