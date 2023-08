Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş: Kazanmak için sahaya çıkacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi'yi kardeş kulüp olarak gördüklerini fakat kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti.

"Bizi çok zorlayacağını, bizim için çok zor maç olacağını söyleyebilirim. Tirana takımından çok daha iyi bir takımla karşılaşacağımızı biliyorum."

Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi ile 10 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacakları ilk maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, Bakü'de olmaktan dolayı çok mutlu oldukları, hiç yabancılık çekmediklerini belirtti.

"Yarın her iki takım için de zor bir maç olacak. Umarım güzel maç olur. Hak eden kazansın. Ama biz de turu geçmek istiyoruz."

Şenol Güneş, bir gazetecinin "Türk takımları UEFA maçlarında küçük takımlara yukarıdan bakıyor." şeklindeki yorumu üzerine şunları kaydetti:

"Sadece futbol açısından değil, her alanda doğru olmayan bir şey. Her rakip önemli ve ciddidir. Ekonomik yapıları, tesisleri, oyuncuları farklı olabilir. İmkansızlıklar içerisinde de çok başarılı olan oyuncular ve takımlar vardır. Bizde öyle felsefe olmaz. Her maç önemlidir. Üstten bakmayı insani olarak da doğru bulmam. İnsanların kimliği, makamı, unvanı, şöhreti, parası onun çok değerli bir olduğunu göstermez. Takımlar da öyledir. Hiç beklemediğiniz anda kötü sonuçlar alabilirsiniz. Sizden daha güçlü takıma karşı kazanabilirsiniz."

Güneş, Azerbaycan futbolunun büyük mesafe kat ettiğini, Avrupa'da 3 takımın yarıştığını hatırlattı.

"Neftçi Bakü'yü kardeş kulüp olarak görmemize rağmen kendi adımıza kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım ki öyle olur."

"Hiçbir taşkınlığa meydan vermeden dostluk içerisinde maçı izleyelim"

Güneş, Azerbaycan'da çok sayıda Beşiktaş taraftarı bulunduğunu hatırlattı.

"Onlara (taraftarlara) iyi futbol oynayıp iyi sonuçlar alacak bir takım yaratmak için uğraşıyoruz. Şu anki kadromuz oynayabilecek en iyi kadromuz. Onlara sahip çıkıp destek olmalarını bekliyoruz. Daha da önemlisi sahada hiçbir taşkınlığa meydan vermeden dostluk içerisinde maçı izlemelerini istiyorum."

Güneş, Neftçi'nin bu sene Azerbaycan liginin en pahalı takımı olduğunu, oyun yapısının da iyi olduğunu vurguladı.

"(Neftçi) Pozitif futbol oynamaya çalışan, rakibinin oyun tarzını da iyi değerlendirip oynamaya çalışan bir takım. Bizi çok zorlayacağını, bizim için çok zor maç olacağını söyleyebilirim. Tirana takımından çok daha iyi bir takımla karşılaşacağımızı biliyorum."

Güneş, transfer konusunda ise "Transferle ilgili şu anda konuşmanın bir anlamı yok. Bir stoper daha düşündüğümüzü söylemiştik. Ama bu çok acil değil. Mümkün olduğunca Afrikalı olmaması için çalışıyoruz. Çünkü çok fazla Afrikalı oyuncumuz var. Hepsi de çok değerli, iyi oyuncular. Transferi biraz kenara atmakta yarar var. Şu anda gündemimizde olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Adım adım ilerleyeceğiz"

Basın toplantısında yer alan futbolcu Salih Uçan ise Neftçi karşısında hem deplasmanda hem de sahalarında güzel sonuç alarak turu geçmek istediklerini söyledi.

"Hedefimiz Beşiktaş'ın layık olduğu yer, gruplara kalabilmek, gruplardan çıkabilmektir. Adım adım ilerleyeceğiz."

Salih Uçan, sözleşmesinin süresiyle ilgili soruyu da yanıtladı.

"Acelesi yok, sabırlıyız, bekliyoruz."

Öte yandan Beşiktaş, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Bakü'deki Neftçi Arena'da 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.