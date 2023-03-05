Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.

Ligde çıktığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 40 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Ligde 21 maçta topladığı 22 puanla 15. sırada yer alan MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Sedat Ağçay yönetiminde de ilk maçına çıkacak.

Son iki maçında Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla yenilen sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Ömer Erdoğan istifa etmişti.

Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise 22 puanla 15. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'd oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı. İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşılaşmış ve turu geçen takım Ankara'da penaltı atışları sonrasında MKE Ankaragücü olmuştu.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'en naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz.

Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Onur Bulut, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Redmond, Hadziahmetovic, Fernandes, Cenk Tosun, Aboubakar.

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Hasan Ali Kaldırım, Moreira, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Beridze, Sowe.