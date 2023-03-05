Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Vodafone Park'ta karşılaştı. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Salih Uçan ile 55. dakikada Aboubakar kaydetti.

MKE Ankaragücü'nün tek golünü ise 53. dakikada Sowe attı.

Süper Lig'de 3 maç sonra kazanan Beşiktaş, galibiyet özlemine son verdi. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 43 puana yükseldi.

Yeni teknik direktörü Sedat Ağçay yönetiminde ilk maçına çıkan MKE Ankaragücü ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı. MKE Ankaragücü 22 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'd oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı. İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşılaşmış ve turu geçen takım Ankara'da penaltı atışları sonrasında MKE Ankaragücü olmuştu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Salih Uçan'ın kafayla indirdiği top ceza sahası dışı sol çaprazında Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan güçlükle gole engel oldu.

9. dakikada Beşiktaş net bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, kale sahası içine hareketlenen Cenk Tosun'a ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Gökhan Akkan yine gole izin vermedi.

22. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Masuaku ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Redmond'da kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

GOL - 40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına Hadziahmetovic geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada top direkt kaleye yöneldi. Gökhan Akkan'dan seken meşin yuvarlağı kale sahası içinde Salih Uçan tamamlayarak fileleri havalandırdı. 1-0.

45+1. dakikada Masuaku'nın pasında soldan ceza sahasına giren Redmond, son çizgiye inip penaltı noktası üzerine hareketlenen Cenk Tosun'a pasını çıkardı. Bu oyuncunun gelişine yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 53. dakikada MKE Ankaragücü eşitliği yakaladı. Orta sahadan atılan uzun topta savunmasına yardımcı olmak isteyen Cenk Tosun'un kafayla geri pasında meşin yuvarlak Malcuit'in önünde kaldı. Bu futbolcunun zor pozisyonda pasında kaleci Mert'i geçen topu Sowe boş kaleye gönderdi. 1-1.

GOL - 55. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Salih Uçan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Aboubakar, ceza sahasına girip Mujakic'ten sıyrıldı ve penaltı noktası üzerinden sert bir şutla ağları havalandırdı. 2-1.

72. dakikada Cenk Tosun'un pasında topla buluşan Redmond, ceza sahası önüne gelip soldan atağa katılan Tayfur'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etmeyi başardı.

83. dakikada Ankaragücü etkili geldi. Malcuit'le verkaç yaparak sağdan ceza sahasına giren Chatzigiovanis son çizgiye inip kale sahasına ortaladı. Emre Kılınç'ın uçarak kafa vuruşunda kaleci Mert köşeye giden topu kornere çelmeyi başardı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik galip ayrıldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Colley, Masuaku (Dk. 90+4 Muleka), Salih Uçan (Dk. 60 Tayfur Bingöl), Gedson Fernandes (Dk. 90+4 Welinton), Redmond (Dk. 84 Maxim), Hadziahmetovic, Cenk Tosun (Dk. 84 Semih Kılıçsoy), Aboubakar.

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Diack (Dk. 89 Joao), Pedrinho (Dk. 78 Taylan Antalyalı), Emre Kılınç (Dk. 89 Oko), Zahid, Beridze (Dk. 61 Chatzigiovanis), Sowe.

Goller: Dk. 40 Salih Uçan, Dk. 55 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 53 Sowe (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 59 Mujakic (MKE Ankaragücü), Dk. 85 Masuaku, Dk. 89 Gedson Fernandes, Dk. 90+6 Welinton (Beşiktaş)