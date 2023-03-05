Konyaspor ile Giresunspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetti.

Mücadele başladığı gibi golsüz tamamlandı.

Galibiyet hasretini 9 maça çıkartan Konyaspor, haftayı 28 puanla kapattı. Düşme hattından uzaklaşamayan ve üç puna hasretini 8 maça yükselten Giresunspor ise 22 puana yükseldi.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Konyaspor deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

17. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adil Demirbağ'ın vuruşunda, Savicevic kale çizgisinden topu çevirerek gole engel oldu.

22. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahasının dışından sert şutunda top farklı şekilde auta gitti.

32. dakikada Moreno'nun pasına hareketlenen Pozuelo'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

40. dakikada Moreno'nun ceza sahası içinden pasında Perez'in ayakla müdahalesinin Muhammet Demir'e de çarptığı gerekçesiyle hakem Erkan Özdemir VAR incelemesinde bulundu. Hakem Erkan Özdemir oyuna devam kararı aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Pozuelo'nın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutunda kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.

74. dakikada Moreno'nun ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği şutunda top auta gitti.

78. dakikada orta sahadan yapılan uzun pasla ceza sahası içinde topla buluşan Sainz'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

90+2. dakikada Muric'in ceza sahası dışından sert şutunda top kale direğinden oyun alanına döndü.

90+8. dakikada serbest vuruş için topun başına geçen Muric'in şutunda top üst direkten auta gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Erkan Özdamar, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 74 Paz), Bouchalakis, Moreno (Dk. 80 Mehmet Ali Büyüksayar), Pozuelo (Dk. 59 Endri Çekiçi), Mahir Emreli (Dk. 58 Muric), Muhammet Demir.

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Görkem Sağlam, Arias, Perez, Alper Uludağ (Dk. 45 Faruk Can Genç), Campuzano (Dk. 90+4 Kadir Seven), Mejia, Serginho, Savicevic (Dk. 72 Kuwas), Sainz, Bajic (Dk. 73 Murat Cem Akpınar).

Sarı kartlar: Dk. 18 Bouchalakis, Dk. 85 Paz, Dk. 88 Ahmet Oğuz (Arabam.com Konyaspor), Dk. 41 Ferhat Kaplan, Dk. 86 Eguskiza, Dk. 88 Faruk Can Genç, Dk. 90+5 Alper Uludağ (yedek kulübesinde) (Bitexen Giresunspor)