Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,1 kilometrelik mücadele, Japonya'nın başkenti Tokyo'da koşuldu.

[Fotoğraf: AA]

Erkeklerde ilk 3 Etiyopyalı atletlerden oluştu. ​​​​​​​Deso Gelmisa, sprint finişine sahne olan yarışta 2 saat 5 dakika 22 saniyelik derecesiyle ipi göğüsledi, Aynı süreye sahip Muhammed Esa 2'nci, liderin 3 saniye gerisindeki Tsegaye Getachew Kebede de 3. sırayı aldı.

[Fotoğraf: AA]

Kadınlarda ise Kenyalı Rosemary Wanjiru 2:16:28'lik zamanıyla kürsünün zirvesine çıktı. Etiyopyalı Tsehay Gemechu (2:16:56) gümüş, vatandaşı Ashete Bekere (2:19:11) de bronz madalyanın sahibi oldu.

[Fotoğraf: AA]