Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
16. Tokyo Maratonu'nu koşuldu
[Fotograf: AA]
16. Tokyo Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Deso Gelmisa, kadınlarda ise Kenyalı Rosemary Wanjiru kazandı.
Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,1 kilometrelik mücadele, Japonya'nın başkenti Tokyo'da koşuldu.
[Fotoğraf: AA]
Erkeklerde ilk 3 Etiyopyalı atletlerden oluştu. Deso Gelmisa, sprint finişine sahne olan yarışta 2 saat 5 dakika 22 saniyelik derecesiyle ipi göğüsledi, Aynı süreye sahip Muhammed Esa 2'nci, liderin 3 saniye gerisindeki Tsegaye Getachew Kebede de 3. sırayı aldı.
[Fotoğraf: AA]
Kadınlarda ise Kenyalı Rosemary Wanjiru 2:16:28'lik zamanıyla kürsünün zirvesine çıktı. Etiyopyalı Tsehay Gemechu (2:16:56) gümüş, vatandaşı Ashete Bekere (2:19:11) de bronz madalyanın sahibi oldu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Japonya
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