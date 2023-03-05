Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Stelios Kitsiou'yu transfer etti
MKE Ankaragücü Kulübü, Gaziantep FK'de forma giyen eski futbolcusu Stelios Kitsiou ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu başında MKE Ankaragücü'nden Gaziantep FK'ye transfer olan Yunan savunma oyuncusu Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.
???????????????????????????? ????????????????????????????— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) March 5, 2023
Ankaragücü'müzde!
https://t.co/RgxN2HC0ub pic.twitter.com/Jy2gxWrOwl
Etiketler: MKE Ankaragücü Transfer Haberleri
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