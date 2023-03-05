Niko Rak ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, HNK Sibenik takımıyla 47 resmi maçta görev aldı ve 2 asistlik performans sergiledi.

Niko Rak, alt yaş kategorilerinde Hırvatistan milli takımında da forma giyiyor.