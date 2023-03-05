Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor Niko Rak'ı kadrosuna kattı
Arabam.com Konyaspor, Hırvatistan Süper Lig (Prva HNL) ekibi HNK Sibenik'ten 19 yaşındaki futbolcu Niko Rak'ı transfer etti.
Niko Rak ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.
19 yaşındaki orta saha oyuncusu, HNK Sibenik takımıyla 47 resmi maçta görev aldı ve 2 asistlik performans sergiledi.
Niko Rak, alt yaş kategorilerinde Hırvatistan milli takımında da forma giyiyor.
Ailemize hoş geldin Niko Rak!— arabam.com Konyaspor (@konyaspor) March 4, 2023
https://t.co/f16IXDoPWo pic.twitter.com/PBGLacGScc
Etiketler: Konyaspor Transfer Haberleri
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