Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaraylı futbolculardan "Biz Beraberiz" futbol turnuvasına destek
Galatasaraylı futbolcular Bafetimbi Gomis, Juan Mata ve Sergio Oliveira, bağış amaçlı düzenlenen "Biz Beraberiz" futbol turnuvasında sporcularla buluştu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, takımın golcü oyuncusu Gomis, İspanyol yıldız Mata ve Portekizli orta saha Oliveira, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde genç futbolcularla bir araya geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirler için bağış toplama amacıyla düzenlenen "Biz Beraberiz" futbol turnuvasına katılan İstanbul'daki Galatasaray Futbol Okulları sporcularıyla buluşan 3 futbolcu, genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirip, bağış etkinliğine destek verdiler.
Futbolcularımız Bafétimbi Gomis, Juan Mata ve Sérgio Oliveira, bağış toplama amacıyla düzenlenen Biz Beraberiz Futbol Turnuvası’na katılan İstanbul’daki Galatasaray Futbol Okulları sporcularımızla bir araya geldi. pic.twitter.com/3UbZdDQadV— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 5, 2023
Etiketler: Galatasaray
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