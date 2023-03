Rize’de yaşayan Yasin Çelik, 11 yıl önce kendisinin oynadığı maçlara beş yaşındaki oğlu Behrem Onur Çelik’i de yanında götürerek oğluna futbol sevgisi aşılamaya çalıştı.

Oğlu Behrem Onur Çelik, babasının maçlarını izleyerek babasını hayran olması üzerine 5 yaşındayken futbola başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Behrem Onur, gün geçtikçe futbol konusunda kendisini geliştiriyor. Süper Amatör A Grubu'nda yer alan Kopuzlar Vakfı Veliköyspor’da top koşturan Yasin Çelik ile Rize Belediyespor Takımı kaptanlığını yapan oğlu Behrem Onur Çelik, rakip oldu.

Baba-oğul, yanı forma numarası giyerken, aynı pozisyonda da oynadı. Maçı Kopuzlar Vakfı Veliköyspor 5-0 kazandı.

[Fotoğraf: İHA]

Yasin Çelik: Her şeyi oğluma bıraktım ama oğlum babasını bir rol modeli olarak görüyor

42 yaşındaki baba Yasin Çelik, baskın ve otoriter bir baba olmadan bütün kararları oğlunun almasını rağmen oğlunun kendisini örnek aldığını belirtti.

"Yaklaşık 20 yaşından, 35 yaşıma kadar profesyonel liglerde top oynadım. Bugün oğlumla karşılıklı oynamanın gururunu yaşıyorum. İnşallah sahada hak edenin kazanacağı bir maç olacak. Evden çıkarken gerekli talimatları verdim, bizde tolerans yok. Sahaya çıkınca baba-oğul ilişkisi bitiyor, rakip oluyoruz. Aslında çok baskın bir baba değilim. Her şeyi oğluma bıraktım ama oğlum babasını bir rol modeli olarak görüyor. Futbolcu olma yolunda ilerliyor. İnşallah benden daha iyi olur. Babası olarak her zaman yanındayım. Dediğim gibi sahada rakibiz."

[Fotoğraf: İHA]

"Oğlum 5 yaşındayken gittiğim maçlarda elinden tutup, sahada gezdirirdim"

Baba Çelik oğlunun her zaman bir futbolcu olmasının hayalini kurduğunu ifade etti.

"Oğlum 5 yaşındayken gittiğim maçlarda elinden tutup sahada gezdirirdim. Bunun hep hayalini kurardım. Oğlum acaba ne zaman büyüyecek, acaba futbolcu olacak mı, herhangi bir yeteneği olacak mı diye. Futbolculuğu her çocuk sevmez. 5 yaşında bir oğlum daha var ama futbolla hiçbir alakası yok. Oğlum sağ olsun, babasının izinden devam ediyor. Benden daha iyi olacağına eminim."

[Fotoğraf: İHA]

Behrem Onur Çelik: Küçük yaşlarda babamı izledim ve onu rol modeli olarak gördüm

16 yaşındaki Behrem Onur Çelik, küçük yaşlarda babasını izleyerek örnek aldığını söyledi.

"5 yaşında futbola başladım. Küçük yaşlarda babamı izledim ve onu rol modeli olarak gördüm. Her zaman babamı izlerken hoşuma giderdi. Her zaman da hayalim 5 numarayı giymek ve stoper olarak babamı geçmekti. Allah’a şükür bu sene de karşı karşıya oynadık. Hedefim babamdan daha iyi olmak. Her şeyden önce babamın benden daha iyi olduğunu kabul ediyorum. Onla sahayı paylaşmaktan ötürü aşırı gururlanıyorum ve bazen gözlerim de doluyor. Bugün sahada kendisini biraz affetmeyeceğim. Uyarıda bulundum ama akşam evi var, sıkıntı oluyor. Babam kızmaz, her zaman sarılır kucaklar, sırtında taşır beni gerekirse."

[Fotoğraf: İHA]

"Hem baba hem de rol modeli olduğu zaman çok değişik oluyor"

Behrem Onur Çelik, kimi örnek aldığın sorulduğu zaman, her zaman babasını söylediğini ifade etti.

"Küçüklükten beri örnek aldığım bir insanı birinci ve ikinci liglerde oynarken görüyordum. Çok da hoşuma giderdi. Küçük yaştan beri yerimde durmazdım. Arada sırada ben duygulanıyorum. Hem baba hem de rol modeli olduğu zaman çok değişik oluyor. Herkes rol modelim kim diye sorunca Ramos diyor, ben babam diyorum. Çok güzel de bir duygu, her zaman bu anı bekliyordum. Bu sene de sağ olsun hocalarımız karşılıklı oynama fırsatı verdi. Öncelikle bende oğluma babam gibi bir baba olmak istiyorum. Her zaman yanında olup, sırtlamak, karşılıklı da futbol oynamak istiyorum. Çocuk yaştan eğitip, beni görüp, örnek alıp, aynı sahada oynasak hoşuma gider."

[Fotoğraf: İHA]