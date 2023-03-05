Adıyaman'da 11. sınıf öğrencisi Yaşar'ın ailesiyle yaşadığı Ali Taş Mahallesi'ndeki 6 katlı bina, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde çöktü.

Enkaz altında kalan Yaşar, 72 saat sonra yardım ekiplerinin çalışmasıyla enkazdan çıkarılarak Adıyaman'daki bir hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Yaşar'ın iki bacağı, diz üzerinden ampüte edildi.

Yaşar, daha sonra uçak ambulansla İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören annesinin yanına getirildi. Yaşar'ın tedavisi hastanenin yoğun bakım servisinde sürüyor.

Yeni yaşa hastanede kutlama

Yaşar'ı ziyaret eden gönüllüler, doğum günü dolayısıyla pasta keserek Yaşar'ın 16. yaş gününü kutladı.

Pastadaki mumları üfleyen Mehmetcan Yaşar, hangi takımı tuttuğunun sorulması üzerine, "Kartal pençesi" hareketi yaparak Beşiktaşlı olduğunu söyledi.

Mehmetcan, Beşiktaş'tan ne istediğinin sorulması üzerine de "Beni bir kez ziyaret edebilirlerse çok sevinirim. Bir de gelirlerse yanlarında formayı getirmeyi unutmasınlar. Öpüyorum sizi." dedi.