2021-2022 sezonunu Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayıp, 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda duraklama dönemine girdi.

Sezona 3 kulvarda zirve hedefiyle başlayan bordo-mavililer, kısa sürede Spor Toto Süper Lig ve Avrupa defterini kapattı. Tek hedef olarak ise elinde Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İki sene sonra seriye son verdi

Sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisini bozdu.

Taraftarı önünde en sonra 8 Mart 2021 Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, söz konusu maçın ardından evinde oynadığı 36 müsabakada 24 galibiyet ve 12 beraberlik almıştı. Karadeniz ekibi, iki sene sonra lig sonuncusu Ümraniyespor karşısında bu seriye son verdi.

[Fotoğraf: AA]

Lider ile arasındaki puan farkını 19'a çıktı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon oynadığı 23 maçta 54 puan toplamıştı. Bu sezon ise oynadığı 23 maçta 38 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 16 puan gerisinde kaldı. 2022-2023 sezonunda lider Galatasaray'ın ise 19 puan gerisinde kalarak büyük bir yara aldı.

Hesaplar tutmadı

Sezona istediği hedefler doğrultusunda giriş yapamayan Trabzonspor'da sportif ve mali planlama tutmadı.

Şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda 27 milyon 920 bin euro olan takım bütçesini, bu sezon 41 milyon euroya çıkaran Karadeniz ekibinde sportif başarının yakalanamamasının yanı sıra beklenen gelirlerin de sekteye uğraması, bütçenin açık vermesine neden oldu.

Geçtiğimiz sezon düzenli yapılan takım ödemelerinin, bu sezon gecikmeli yapılması ve bazı yabancı oyuncuların da serbest kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalınması sıkıntılı sürecin yolunu açtı.

[Fotoğraf: AA]

Süreci Ertuğrul Doğan yönetecek

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından bordo-mavililer, 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak kongreye Asbaşkan Ertuğrul Doğan taşıyacak. Karadeniz ekibi, mart ayı sonuna kadar 15 milyon euro gibi bir ödeme bekliyor.

Göreve gelecek yeni yönetimi ise mayıs ayı sonuna kadar 16 milyon euro ödeme planı bekliyor. Ertuğrul Doğan, yapılacak olan kongrede adaylığı gündemdeki en sıcak isim olurken, süreçle ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Avcı ile Doğan görüşecek

Ağaoğlu'nun istifasının ardından başkan vekilliğini yürüten ve aday olması beklenen Ertuğrul Doğan'ın Avcı'ya son aylarda en fazla desteği veren kişi olduğu biliniyor.

Doğan'ın adaylık için resmi başvuru yaptıktan sonra hafta içinde Avcı ile toplantı yapacağı iddia edildi.

Avcı ile kez tepkiyle yüzleşti

Geldiği günden bu yana camiadan ve taraftarlardan destek gören teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyonluğun ardından bu sevgiyi perçinlemişti.

Yeni sezonda başarıdan uzak kalınması ve takımdaki dalgalanmalar Avcı'ya olan desteği de azalttı.

Deplasmanda yüzü gülmeyen, takımıyla Ziraat Türkiye Kupası dışında tüm hedeflerinden kopan Avcı, 28 aydan sonra tribünlerde ilk kez tepkiyle karşılaştı.

Tribünlede istifa bölünmesi

Ümranyespor'un kaydettiği ikinci golden sonra tribünler futbolculara tepki gösterirken bir kesim taraftar da Abdullah Avcı'yı istifaya çağırdı.

Diğer bir grup taraftar ise Avcı'ya tepki gösterenlere, tepki gösterince tribünde gerginlikler yaşadı. Olağanüstü Genel Kurul'a gidilen takımın durumu ve tepkiler, taraftarlar arasındaki bölünmeyi de gözler önüne serdi.

Avcı'nın tepkilere bakışı

Tribünlerde ilk kez tepki gören Abdullah Avcı, maç sonunda yaptığı açıklamada durumu değerlendirdi.

Abdullah Avcı, tepkilere derin yorum yapmayan ve 28 aydır camianın kendisine destek verdiğini hatırlattı.

"Protesto bu oyunun içinde var. Transfere ihtiyacımız yok, taraftara ihtiyacımız var. Protesto bunun içinde var ama oyunun içinde olan protesto beni veya oyuncuyu tekrar oyuna sokmuyor. Protesto, maç bittikten sonra yapılsa daha doğru olur. Trabzonspor ailesine ve camiasına zarar verecek hiçbir şey yapmam."

Tepkiler manşetlerde

Öte yandan Trabzonspor'un yenilgisi ve taraftarların Abdullah Avcı'ya tepki, kentte yayın yapan yerel gazetelerin manşetlerine taşındı.

Takımın gidişatı nedeniyle zaman zaman teknik adamı eleştiren gazeteler, 'Hedeflerinden kopan Trabzonspor Akyazı'yı da kaybetti, son kale de yıkıldı, köklü değişim şart oldu, çanlar Abdullah Avcı ve oyuncular için çaldı', 'Tükenmişlik sendromu, Trabzonspor'da hastalık baş gösterdi', 'Akyazı büyüsü bozuldu', 'Ağaoğlu kulübü, Avcı takımı, ruhsuzlar Trabzonspor'u batırdı, yazıklar olsun hepinize' ifadelerini sayfalarına taşıdı.