Kylian Mbappe yeni rekorlarla yoluna devam ediyor. Paris Saint Germain formasıyla üst düzey bir performans sergileyen Mbappe, Nantes karşılaşmasında da fileleri bir kez havalandırdı.

Böylece Paris ekibinde 201. gole imza atan Fransız yıldız, kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu. Kylian Mbappe bu istatiğiyle birlikte takımında forma giyen önemli yıldızları geride bıraktı.

200 golü bulunan Edinson Cavani'nin rekorunu kıran Fransız futbolcu, dünya yıldızı Zlatan İbrahimoviç'i de geçmeyi başardı. İsveç'li golcü Paris Saint Germain forması giydiği dönemde 156 gollük performans sergilemişti.

Kylian Mbappe'nin bu rekoru kulübü tarafından da ödüllendirildi. Fransız ekibi, 24 yaşındaki futbolcuya Nantes maçının ardından takım arkadaşlarının da katıldığı bir törenle plaket takdim etti.

Yıldız oyuncu ödülün ardından "Paris Saint Germain'de oynamak benim için çok özel. Bu kulüp için, şehrim için ve ülkem için tarih yazmak istediğimi her zaman söylüyorum" dedi.

Ödül sonrası Mbappe'ye tebrik mesajları yağdı. Fransız oyuncunun takım arkadaşı Lionel Messi "Rekor için tebrikler" ifadesini kullandı. Rekorun bundan önceki sahibi Edinson Cavani de "PSG ile yeni rekorunu tebrik ederim" dedi.

Bir dönem Paris Saint Germain kulübünün formasını giyen Galatasaraylı yıldız Mauro İcardi de, "Hikayenizin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum" paylaşımında bulundu.

Mbappe, son olarak ülkemizde yaşanan deprem felaketine de duyarsız kalmamıştı. Omuza Omuza yardım kampanyası özel programına Paris'ten canlı bağlantı yapan yıldız oyuncu, Türkiye'ye yardımlarının devam edeceğini söylemişti.