Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli judocu Hilal Öztürk'ten Özbekistan'da bronz madalya
Özbekistan'da düzenlenen Judo Grand Slam'de kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda puan ile kota hakkı kazandıran başkent Taşkent'teki organizasyonun son gününde kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, Türkiye adına tatamiye çıktı.
Milli sporcu Hilal Öztürk, bronz madalya mücadelesinde Gürcistan'dan Sophio Somkhishvili ile rakip oldu.
Ay-yıldızlı judocu üçüncülük karşılaşmasında Sophio Somkhishvili'yi (3 shido) ipponla yenerek podyuma çıkmayı başardı.
Hilal Öztürk’ten bronz madalya— Judo Federasyonu (@turkjudo) March 5, 2023
Taşkent Grand Slam’in kapanışını kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk bronz madalya ile yaptı. Öztürk üçüncülük mücadelesinde Gürcü Sophio Somkhishvili’yi (3 shido) ipponla yenerek kürsüye çıktı.#türkiyejudofederasyonu pic.twitter.com/DRRbvVq8py
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