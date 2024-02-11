Beşiktaş'ın Kayseri kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'a 12 Şubat Pazartesi günü

konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah beyazlı takımda bugün sakatlığı açıklanan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Antalyaspor mücadelesinin ardından uyluk iç adale grubunda ağrı hissetmesi nedeni ile yapılan risk analizinde yaralanma açısından yüksek risk saptanan Milot Rashica ve sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Rachid Ghezzal ile sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson ve Yakup Arda Kılıç Mondihome Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmediler.

Yeni transferler Ernest Muçi ve Al Musrati ise kadroda yer aldılar.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu: