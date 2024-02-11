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Spor
TRT HABER/AA 11.02.2024 15:02

Konyaspor evinde kazandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Konyaspor evinde kazandı
[Fotograf: AA]

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği karşılaşmayı, ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Louka Prip kaydetti.

Ligde 7 maç sonra kazanan Konyaspor puanını 25'e çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti 

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Pedrinho'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe'nin şutu kaleci Slowik'ta kaldı.

16. dakikada Cicaldau'nun sol kanatta ceza alanı dışından kaleye gönderdiği sert şut direğin yanından az farkla yandan autta çıktı.

21. dakikada sol kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Damjanovic'in kafa vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.

38. dakikada sol kanattan Cikalleshi'nin son çizgiye inerek ortasında ceza sahası içinde Prip'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

58. dakikada Ethemi'nin pasında ceza alanına hareketlenen Guilherme'nin ceza sahası içinde şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

90+4. dakikada sağ kanattan Nado'nın atağında ortasında ceza sahası içinde Moreno'nun şutu üstten autta çıktı.

Konyaspor, karşılaşmayı tek golle kazandı.

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Louka Prip (Moreno dk. 74), Cicaldau (Oğulcan Ülgün dk. 74), Soner Dikmen (Kahraman Demirtaş dk. 85), Ethemi (Ndao dk. 61), Çikalleshi (Junior dk. 61)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic (Mert Çetin dk. 81), Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren (Chatzigiovanis dk. 81), Tolga Ciğerci (Flips dk. 46), Pedrinho, Morutan (Saponara dk. 46), Cephas (Bajic dk. 89), Sowe

Gol: Prip (dk. 39) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Damjanovic, Soner Dikmen, Moreno (Konyaspor), Flips (Ankaragücü)

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, A. Bora Özkara, Emir Eray Eyisoy

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