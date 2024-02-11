Gaziantep FK deplasmanda rahat kazandı

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda hakem Abdulkadir Bitigen'in yönettiği karşılaşmayı, konuk ekip 3-1 kazandı.

Gaziantep Fk'nın gollerini 15 ve 60. dakikada Draguş ve 90+5. dakikada Sorescu'dan geldi.

Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan İstanbulspor'un tek golünü ise 6. dakikada Loshaj attı.

3 maçtır kazanamayan İstanbulspor, bu seriye son veremedi ve 11 puanda kaldı.

Geçen hafta Mondihome Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Gaziantep FK ise İstanbulspor galibiyeti ile puanını 27'ye çıkardı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

İlk dakikada Loshaj'ın sağdan kullandığı kornerde arka direğe gelen topa Mehmet Yeşil vurdu. Savunma çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

GOL - 6. dakikada sarı-siyahlı takım öne geçti. Ali Yaşar'ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Sambissa, altıpasın sağında topu kontrol etti. Açısı daralan Sambissa, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Loshaj'a aktardı. Bu futbolcu, altıpas gerisinden uygun durumda vuruşunu yaparak ağları havalandırdı: 1-0.

GOL -15. dakikada kırmızı-siyahlılar beraberliği yakaladı. Monteiro'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Dragus, ceza sahası ön çizgisi üzerinden plase yaparak topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-1.

25. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruş sonrası Arda Kızıldağ'ın kafayla indirdiği top ceza sahası sol çaprazındaki Markovic'e geldi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Alp Arda soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

57. dakikada Lazar Markovic'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Maxim, Ali Yaşar'ın müdahalesiyle yer kaldı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen önce pozisyonu devam ettirdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.

GOL - 60. dakikada penaltıda topun başına geçen Denis Dragus meşin yuvarlağı kaleci Alp Arda’nın sağ tarafından ağlarla buluşturdu. 1-2

70. dakikada İstanbulspor atağında ceza sahası dışı sağ tarafında Florian Loshaj, Nicolas Nkoulou’ya yaptığı hareketten dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

GOL - 90+5. dakikada Furkan Soyalp'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol tarafından topu alan Sorescu'nun çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

Karşılaşmayı Gaziantep FK 3-1 kazandıç

İstanbulspor: İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, David Sambissa, Modestas Vorobjovas (Jackson Kenio dk. 76), Vefa Temel (Emrehan Gedikli dk. 60), Florian Loshaj, Ali Yaşar (Racine Coly dk. 76), Emir Kaan Gültekin (Traore dk. 86), Mendy Mamadou (Eslem Öztürk dk. 76)



Gaziantep FK: Florin Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, Nicolas Nkoulou, Papy Djilobodji, Junior Morais (Badji dk. 71), Jamiro Monteiro (Furkan Soyalp dk. 82), Ogün Özçiçek, Lazar Markovic (Salem M’Bakata dk. 71), Alexandru Maxim (Marko Jevtovic dk. 83), Denis Dragus (Sorescu dk. 89)



Goller: Florian Loshaj (dk. 6) (İstanbulspor), Denis Dragus (dk. 15, dk. 60 pen.), Sorescu (dk. 90+5) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Florian Loshaj (dk. 70) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan (İstanbulspor), Denis Dragus, Salem M’Bakata (Gaziantep FK)

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta