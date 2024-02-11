Fenerbahçe liderliği Kadıköy'de bıraktı

Ülker Stadı'nda hakem Çağdaş Altay’ın yönettiği karşılaşma, 2-2 berabere sonuçlandı.

Alanyaspor’un gollerini 12 ve 63. dakikalarında Loide Augusto atarken, Fenerbahçe’nin gollerini 49. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 59. dakikada Edin Dzeko öne geçiren kaydetti.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 25 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Aldığı bu beraberlikle puanını 64’e yükselten Fenerbahçe, ligdeki liderliğini Galatasaray’a kaptırmış oldu.

Alanyaspor ise bu beraberlikle 28 puanla 14. sıraya yükseldi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı, Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe, evinde 4. kez puan kaybetti

Sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 4. kez puan kaybetti. Bu sezon kaybettiği 11 puanın 9’unu sahasında yaşadı.

Dusan Tadic, 12. golüne ulaştı

Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, ligde 8. golüne ulaşırken, bu sezon 12. kez gol sevinci yaşadı.

35 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 4 gol kaydetti.

Dzeko, 5 maç sonra fileleri havalandırdı

Edin Dzeko, Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig’de gol sayısını 17’e çıkarırken, bu sezonki 21. golüne ulaştı.

Bu sezon sarı-lacivertlilerin gol yükünü çeken isimlerin başında gelen Dzeko, ligde 5 maç sonra gol sevinci yaşadı. Son olarak Konyaspor mücadelesinde hat-trick yapan deneyimli oyuncu, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında sessiz kalmıştı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

GOL - 12. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında araya giren Eduardo, Djiku'nun müdahalesine rağmen Oğuz Aydın'a pasını aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyondaki Sisto'yu gördü. Sisto'nun penaltı noktası üzerinden şutunda kaleci Livakovic'ten dönen topu sol çaprazdan Augusto düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 0-1.

[Fotoğraf: AA]

18. dakikada ceza sahası dışı sol çizgisinden kazanılan serbest vuruşu Cengiz Ünder kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktasına gönderdiği sert ortaya Tadic gelişine vurdu ancak topu üstten dışarı gönderdi.

24. dakikada Tadic'in ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Krunic'te kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Augusto'nun Djiku'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 49. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tadic, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.

[Fotoğraf: AA]

53. dakikada orta sahada topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışı sol çaprazına kadar gelip kale sahasına hareketlenen Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, kaleci Ertuğrul uzanarak topu kornere tokatladı.

GOL - 59. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün kale sahasına yaptığı ortada savunmanın arasından iyi yükselen Dzeko, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 63. dakikada Corendon Alanyaspor eşitliği yakaladı. Hadergjonaj'ın pasında sol kanatta topla buluşan Augusto, ceza yayı üzerine gelerek yerden sert vurdu, meşin yuvarlak kontrpiyede kalan Livakovic'in bakışları arasında köşeden ağlara gitti: 2-2.

[Fotoğraf: AA]

77. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Krunic'in sert şutunda kaleci Ertuğrul'un müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Topu takip eden İrfan Can Kahveci'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda Ertuğrul uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

81. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Balkovec penaltı noktası üzerine ortaladı. Aliti'nin müsait pozisyonda kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İsmail Yüksek (Batshuayi dk. 72), Cengiz Ünder (İrfan Can Kahveci dk. 46), Szymanski, Tadic, Dzeko (Kent dk. 85)



Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Yusuf Özdemir dk. 80), Fatih Aksoy (Furkan Bayır dk. 57), Aliti, Balkovec, Richard Candido, Fer, Oğuz Aydın, Sisto (Janvier dk. 87), Augusto, Carlos Eduardo (Efecan Karaca dk. 86)



Goller: Tadic (dk. 49 pen.), Dzeko (dk. 59) (Fenerbahçe), Augusto (dk. 12, 63) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Szymanski, Tadic, Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Carlos Eduardo, Fer, Oğuz Aydın, Augusto, Richard Candido (Alanyaspor)

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Emin Tuğral