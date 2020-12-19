Beşiktaş Kulübü 2020 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle çevrimiçi ortamda yapıldı.

Vodafone Park'taki basın toplantı salonundan yapılan yayına yönetim kurulundan başkan Ahmet Nur Çebi ve ve genel sekreter Mesut Urgancılar ile divan kurulu ve denetleme kurulundan başkan ve birer üye katıldı.

Divan başkanlığının sunum konuşmasından sonra söz alan Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tuncel'in yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın borcunun 3 milyar 376 milyon 82 bin Türk Lirası olduğu ifadesi yer aldı.