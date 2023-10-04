Parçalı Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 04.10.2023 11:05

Beşiktaş yarın Lugano'yu ağırlayacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında yarın İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak.

Beşiktaş yarın Lugano'yu ağırlayacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetecek. Mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

Grupta ilk hafta berabere kaldılar

Yarın karşı karşıya gelecek iki ekip bu sezonki Avrupa maceralarına beraberlikle başladı.

Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Lugano'nun Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ettiği mücadele golsüz sona erdi.

Mert Günok oynamayacak

Beşiktaş'ın, Lugano karşısına kaleci Mert Günok'tan yoksun çıkması bekleniyor.

Adana Demirspor maçında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bırakan tecrübeli kaleci, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da görev yapamamıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş de Konyaspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Mert'in Lugano maçında görev alamayacağını belirtmişti.

Mert'in yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor karşılaşmalarında görev alamayan Gedson Fernandes ile son 2 müsabakada forma giyemeyen Ante Rebic'in durumu belirsizliğini koruyor.

Takımla çalışmaların bir kısmına katılan iki oyuncunun Lugano karşısında görev alıp almayacağı yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.

ETİKETLER
Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi
Sıradaki Haber
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta yarın başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:42
ABD'den Çin ve Kanada'daki 28 kişi ve şirkete "fentanil" yaptırımı
12:41
AK Parti 7 Ekim'deki kongreye hazırlanıyor
12:40
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor
12:23
İstanbul'da tefecilik operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
12:20
Türk Dünyası Noterler Birliği kurulacak
12:17
Azerbaycan: Fransa'nın, Ermenistan'ı silahlandırmaya çalışması kabul edilemez
"Cep"te dayanıklılığı ölçen BTK Piyasa Gözetim Laboratuvarı kapılarını açtı
"Cep"te dayanıklılığı ölçen BTK Piyasa Gözetim Laboratuvarı kapılarını açtı
FOTO FOKUS
15 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 37 gözaltı
15 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 37 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ