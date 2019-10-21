Spor
Beşiktaş Sompo Sigorta'nın konuğu Zaragoza21 Ekim 2019 Pazartesi 15:17 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 15:22
Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. haftasında 22 Ekim Salı günü İspanya ekibi Casademont Zaragoza'yla İstanbul'da karşılaşacak.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında Yunanistan deplasmanında PAOK'u 69-60 mağlup etmişti. Casademont Zaragoza ise Almanya'da Telekom Baskets Bonn'a 85-71 kaybetmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: Zaragoza FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu Beşiktaş