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Beşiktaş Rio Ave maçına hazır
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü Portekiz'in Rio Ave takımıyla evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, 15 dakikası basın mensuplarına açık olan bölümde ısınma ve pas çalışması yaptı.
Antrenmana ağrıları olan Atiba Hutchinson, evrak işlemleri henüz tamamlanmayan Josef de Souza katılmadı. Takımla çalışmalara başlayan ama henüz hazır durumda olmayan Georges-Kevin N'Koudou da idmanda yer almadı.
Etiketler: Beşiktaş UEFA Avrupa Lİgi rio aveSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 18:53
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