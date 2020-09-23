Luis Suarez'in Avrupa'daki başka büyük takımlara gitmesini istemeyen Barcelona ekibi, Atletico Madrid ile görüşen Uruguaylı futbolcunun ücretsiz olarak gitmesine izin verdi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre başarılı forvet, başkan Bartomeu'nun transferine izin vermemesinin ardından kulübü medyaya şikayet etmekle tehdit etti ve Barcelona geri adım attı.

Juventus ile görüşen Suarez'in Şampiyonlar Ligi'ndeki direkt rakiplerine gitmesini istemeyen yönetim, Atletico Madrid için ise onay verdi.

Atletico, 33 yaşındaki oyuncu için Şampiyonlar Ligi elemeleri gibi değişkenlere dayalı olarak 4 milyon euroyu geçmeyen sembolik bir ücret ödemek zorunda kalacak.

Suarez, Barcelona'da 283 maçta 198 gol kaydetti.