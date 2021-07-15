Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
Siyah-beyazlı kulüp ayrıca sosyal medyadan "Memleketten haber var" etiketiyle bir video yayımladı.
Daha önce Beşiktaş forması giyen gurbetçi oyuncuların yer aldığı videoda Kenan, "Merhaba Beşiktaş, şimdi tarihe geçme sırası bende" dedi.
Beşiktaş’a hoş geldin Kenan Karaman. @karamank26 #MemlekettenHaberVar pic.twitter.com/nKwZwVM1qU— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 15, 2021
Etiketler: Beşiktaş
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