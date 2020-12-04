Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayan mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste 2 zorlu maçı kayıpsız atlatan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alıyor.

Geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa da 15 puanla siyah-beyazlı rakibinin bir basamak gerisinde 5. sırada bulunuyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Stat: Vodafone Park.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç,Hakan Yemişken.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.