Beşiktaş Kasımpaşa'yı ağırlıyor
Beşiktaş, Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayan mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste 2 zorlu maçı kayıpsız atlatan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alıyor.
Geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa da 15 puanla siyah-beyazlı rakibinin bir basamak gerisinde 5. sırada bulunuyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Stat: Vodafone Park.
Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç,Hakan Yemişken.
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.
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