Beşiktaş kafilesi Kayseri'de
Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye geldi.
Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafile, Kayseri Havalimanı'nda bir grup Beşiktaş taraftarı tarafından karşılandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takım otobüsünden inerek kendisine çiçek veren çocuk taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.
Beşiktaş kafilesi
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın maç kadrosuna 20 futbolcuyu dahil ettiği belirtildi.
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng.
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