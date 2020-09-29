Siyah-beyazlı kulübün 14 Eylül'de sözleşme imzaladığı De Souza, lisansının çıkmamasından dolayı Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde görev alamamıştı.