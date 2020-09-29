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Beşiktaş Josef de Souza'nın lisansını çıkardı
Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın lisansını çıkardı.
Siyah-beyazlı kulübün 14 Eylül'de sözleşme imzaladığı De Souza, lisansının çıkmamasından dolayı Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde görev alamamıştı.
Etiketler: josef de souza BeşiktaşSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 17:58
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