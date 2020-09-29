Son olarak Başakşehir forması giyen tecrübeli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan 36 yaşındaki futbolcu, İsviçre Milli Takımında da uzun süre görev yaptı.

Gökhan İnler, Napoli ve Udinese takımlarında da forma giydi. Tecrübeli futbolcu, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.