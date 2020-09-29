Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Gökhan İnler Adana Demirspor'da
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Gökhan İnler'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Son olarak Başakşehir forması giyen tecrübeli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan 36 yaşındaki futbolcu, İsviçre Milli Takımında da uzun süre görev yaptı.
Gökhan İnler, Napoli ve Udinese takımlarında da forma giydi. Tecrübeli futbolcu, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Hoş Geldin Gökhan İnler.#AdanaDemirspor pic.twitter.com/pI8hDZtvwF— Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) September 29, 2020
Etiketler: Adana Demirspor Gökhan İnler transferSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 17:41
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