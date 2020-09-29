Haber Giriş: Kaynak: DHA
Antalyaspor Mert Yılmaz'ı transfer etti
Fraport TAV Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Mert Yılmaz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'Hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Almanya'da yetişen futbolcu, Bayern Münih II'de sağ bek pozisyonunda görev yapıyordu.
Hoş Geldin Mert Yılmaz— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) September 29, 2020
Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/lxdGgoMr4H
Etiketler: Antalyaspor Mert Yılmaz transferSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 17:25
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