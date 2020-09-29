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UEFA'dan Drogba'ya ödül
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcu Didier Drogba'ya UEFA Başkanlık Ödülü verilecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, profesyonel kariyerini iki yıl önce noktalayan 42 yaşındaki Drogba, futbola sağladığı üstün katkılar nedeniyle UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü.
Etiketler: Didier Drogba UEFA Başkanlık ÖdülüSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 17:30
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