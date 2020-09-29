Görüntüdeki Alman doktor, çoğunluğu kayakçı ve bisikletçilerden oluşan sporculara doping konusunda yardım etmekle suçlanıyordu.

Mark S. isimli doktor suçunu itiraf etti. Ancak Alman spor doktorunun savunması ilginçti.

Önceliğinin sporcuların sağlığı olduğunu belirten Mark S. bu işlemden kazanç sağlamadığını söyledi.

Diğer 4 şüpheli ise Alman spor hekimine kan tedarik etmekle suçlanıyor. Davanın Aralık ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Mark S'nin suçlu bulunması durumunda 1 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi.

