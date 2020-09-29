FIFA'nın Premier Lig'de bu sezon uygulanmaya konulan ele çarpma kuralı Adada tartışılmaya devam ediyor.

Premier Lig'de elin doğal olmayan bir şekilde açılması halinde top başka bir oyuncudan sekerek gelse bile her türlü ele çarpma penaltı olarak değerlendirilmeye başlandı.

Geçen sezon Premier Lig'de bu konudaki VAR uygulamasında daha esnek davranılıyor ve hakemler pozisyonları izlemiyordu.

Ayrıca futbolcunun elini bilinçli veya bilinçsiz mi açtığı tartışması da dahil olmak üzere toplamda sadece 20 kez ele çarpma nedeniyle penaltı düdüğü çalınmıştı.

Bu kuralın daha titizlikle uygulandığı Serie A'da ise bu rakam 57 olmuştu. Ancak kuralın aynı titizlikle İngiltere'de de uygulanmasına birçok kesimden de tepkiler geliyor.

Kural değişikliğiyle beraber bu hafta 3 ele çarpma ile gelen penaltının ardından bazı teknik direktörler kuralı eleştirdi.

Everton'a bu şekilde gelen bir penaltı golüyle 2-1 kaybeden Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson kuralı 'saçmalık' olarak değerlendirdi.

Tottenham'a karşı penaltı kazanan Newcastle United'ın teknik direktörü Steve Bruce da penaltı kararının tamamen mantıksız olduğunu söyledi. .

İngiltere'de futbolcunun elinin doğal olmayan bir şekilde açık olması halinde de penaltı verilmesiyle ilgili tartışmaların bir süre daha devam edeceği görünüyor.