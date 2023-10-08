Açık 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.10.2023 14:34

Beşiktaş İstanbulspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek. Şenol Güneş ile yolları ayrılan siyah-beyazlı ekip, mücadeleye yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak.

Beşiktaş İstanbulspor'u ağırlıyor

Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirisiniz.

Beşiktaş İstanbulspor'u ağırlıyor

Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 13 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı 6 müsabakanın 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 2 puanla 19. basamakta yer alıyor.

Şenol Güneş istifa etti, yönetim olağanüstü kongre kararı aldı

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı.

Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

Takımın başında Burak Yılmaz olacak

Beşiktaş, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak.

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Bailly, Zaynutdinov, Salih, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Ghezzal, Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi.

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak

ETİKETLER
Beşiktaş İstanbulspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Çaykur Rizespor Samsunspor'u ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
İsrail takımlarının maçları ertelendi
16:30
İETT otobüsünde yangın paniği
16:28
FETÖ firarisi eski binbaşı yakalandı
16:34
İsrail, Lübnan'ın güneyini yeniden vurdu: Patriotlar devrede
16:26
Suriye ordusunun 6 sağlık tesisine düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti
16:30
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Knidos'un tarihi yapıları kazı ve restorasyonla ayağa kaldırılıyor
Knidos'un tarihi yapıları kazı ve restorasyonla ayağa kaldırılıyor
FOTO FOKUS
İsrail füzesi canlı yayında Gazze'ye böyle düştü
İsrail füzesi canlı yayında Gazze'ye böyle düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ