Adım adım Abdullah Avcı

Bordo mavili kulüple 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adamla prensip anlaşmasına varıldı.

Nenad Bjelica ve yasal temsilcileriyle yapılan fesih görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Trabzonspor'un Abdullah Avcı'yı resmen açıklaması bekleniyor.

Karadeniz ekibinde Avcı'nın Adana Demirspor maçı sonrası verilen 5 günlük iznin bitimindeki ilk antrenmanda takımın başında olması planlanıyor.

Bu arada başarılı çalıştırıcının teknik ekibi de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Abdullah Avcı'nın yardımcılığını şampiyonluk sezonunda da Avcı'nın yardımcılığını üstlenen Egemen Korkmaz'ın yapacağı öğrenildi.

Trabzonspor, sezona büyük umutlarla başlasa da üst üste alınan olumsuz sonuçlar ve ortaya konan futbolun yetersizliği tepkilere neden olmuştu.

Yukatel Adana Demirspor yenilgisi sonrası bir araya gelen bordo mavili yönetimden kan değişikliğine gidilmesi yönünde karar çıkmıştı.