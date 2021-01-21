Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş genç oyuncusunu Ümraniyespor'a kiraladı
Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1. Lig takımlarından Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Profesyonel futbolcuları Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varıldı.
Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında 8 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde ise 27 dakika forma giymişti.
Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 21, 2021
Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz. pic.twitter.com/Esye4Nx3V9
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