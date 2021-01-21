Süleyman Hurma, sezon başında iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacaklarını açıkladıklarını hatırlattı.

"İlk 2 maçımızı da orada oynadık. Fakat Olimpiyat Stadı'nın zemininin bozulmasından dolayı ve Şampiyonlar Ligi finali olacağı için zemin bakıma alındı. Zemin bakıma alınınca biz de gurbetçi gibi olduk. Her hafta başka bir statta oynamak zorunda kaldık. Şimdi zemin çalışması bitti, tekrar dönüyoruz. Bundan sonraki maçlarımızı Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da haberinin olduğunu biliyorum. 'Yapın' diye bir onay vermiş"

Hurma, Fatih Karagümrük'ün kendine ait yeni stadına kavuşması için olumlu gelişmeler olduğunu aktardı.

"Sayın Bakanımız bu konuda çok ciddi şekilde çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da haberinin olduğunu biliyorum. Kendisi de Allah razı olsun 'Yapın' diye bir onay vermiş. İmkanlar müsait olursa, çünkü orası tarihi bir stat biliyorsunuz, şu anki yerinde. Bizans sarnıcı var, sağı solu da çok koruma alanında bir yer. Eğer bir mani olmazsa stadı orada yapacağız. Yok orada bir mani olacak ise Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın verdiği bir talimat var ve bugünlerde bir yer araştırıyoruz. İstanbul'da başka bir yerde Karagümrük Stadı'nı yapacağız Allah nasip ederse."

[Fotoğraf: AA]

"İyi bir stada sahip olmayı fazlasıyla hak ediyoruz"

Süleyman Hurma, stadın farklı bir yerde yapılması ihtimali üzerine de çalışıldığını, bu konuda şu an için farklı yer seçenekleri bulunduğunu belirtti.

"Milli Emlak da biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da çalışıyor. Herkes çalışıyor. Karagümrük için en uygun olan yeri bulacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza peşinen teşekkür ediyorum. Gerçekten çok net bir şekilde Karagümrük'ün stadının yapılması için tavır aldılar. İnşallah mümkün olan en kısa sürede yapılır. Çünkü bunu hak eden bir kulübüz. Karagümrük semti; vatanına, milletine, dinine, ülkesine bağlı bir semt. Bunu her platformda göstermiş bir yer. Hem halk olarak bunu hak ediyorlar hem de ülkemizin en eski kulüplerinden biri Karagümrük. Futbola çok önemli değerler katmış, dolayısıyla bizim de bir stadımız olmalı. Bugün geldiğimiz yeri de düşünürsek yaptığımız, kurduğumuz hedefi de düşünürsek iyi bir stada sahip olmayı fazlasıyla hak ediyoruz."

"Dünyanın en iyi 10 numarası Mesut Özil'i Türkiye'ye getirdiler"

Süleyman Hurma, Mesut Özil'i transfer etmek için görüşmelere başladığını duyuran Fenerbahçe'yi tebrik ettikleri sosyal medya paylaşımıyla ilgili de konuştu.

"Bu açıklamadan dolayı çok mutlu olanlar da çok mutsuz olanlar da var. Mutsuz olanları anlamış değilim. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesi, lokal bir müsabaka oynarken Karagümrük'ün aleyhine gibi görünebilir. Çünkü çok güçlü ve çok iyi bir oyuncuya karşı oynamak zorunda kalacağız. Bu bizi kıskandırır mı? Kıskandırır. Böyle bir oyuncuyu almak ister miyiz? Gayet tabii ki isteriz. Ama işin bir başka tarafı var, ilk olarak burada bir başarı var. Bu başarıyı gösteren bir Türk kulübü. Fenerbahçe dünyanın en iyi 10 numarası Mesut Özil'i Türkiye'ye getirdi. Hangi şartlarda getirdiklerinin bence hiçbir önemi yok. İkinci olarak, bu oyuncu aslen Türk, böyle bir oyuncu ülkesine geldi. Üç, orada birtakım zulme uğramış bir oyuncu. Özellikle son dönemlerde çeşitli sebeplerden dolayı, onun ülkesine dönmesi çok sevindirici. Bir de başka bir şey var, transfer yaparken hep ligin kalitesi ve Türk kulüplerinin sıkıntılarıyla karşılaşıyoruz. Bugün biz Biglia'yı aldıktan sonra bir oyuncuya şunu çok rahat söylüyoruz, 'Biglia oynuyor bu kulüpte, sen neyi soruyorsun?'. Şimdi bir oyuncuya şunu da söyleyebiliriz, 'Bu ligde Özil oynuyor. Sen ne diyorsun.' diyebiliriz."