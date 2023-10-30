Beşiktaş Gaziantep FK'yi ağırlıyor

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayan haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.

Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.

Beşiktaş’ta 10 eksik

Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında sakatlık ve cezadan dolayı toplam 10 oyuncusundan yararlanamadı.

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkları olan Tayyip Talha Sanuç ile Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra Arthur Masuaku, Umut Meraş, Omar Colley, Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl ve cezalı Mert Günok maç kadrosunda yer almadı.

Gazze unutulmadı

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Gazze'yi de unutmadı. Kale arkası tribünde “Asla yalnız yürümeyeceksin Gazze” yazılı pankart açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Cumhuriyet’in 100. yılına özel koreografi

Beşiktaş taraftarları, Gaziantep FK maçında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel koreografi hazırladı.

Koreografide, “Akaretler'den Cumhuriyet'e. Bize bıraktığın tüm emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

[Fotoğraf: İHA]

İki takım arasında ligde 9. randevu

Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı.

Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Cenk

Gaziantep FK: Nita, Arda, Djilobodji, N'Koulou, Mustafa, Furkan, Maxim, Morais, Gradel, Dragus, Riascos.

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Candaş Elbil