Ligde oynadığı son 3 maçta Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup edip üç İstanbul takımı karşısında 9 puan toplayarak zirve mücadelesinde iddialı hale gelen siyah-beyazlılar puanını 19'a yükseltti.

Beşiktaş bu maçla birlikte oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 yenilgi almış oldu.

Mensah 9 maç sonra gol attı

İlk yarının uzatma dakikalarında attığı golle Beşiktaş'ı Kasımpaşa karşısında öne geçiren Bernard Mensah 9 hafta sonra golle tanıştı.

Beşiktaş forması altındaki ilk golünü siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk lig maçında Trabzonspor'a karşı kaydeden Mensah, Kasımpaşa karşısında da ikinci golünü kaydetti.

Aboubakar, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.

Siyah-beyazlıların galibiyet serisine başladığı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında da rakip fileleri havalandıran Aboubakar, Kasımpaşa maçında attığı golle üst üste üç hafta gol sevinci yaşadı.

Kamerunlu oyuncu böylelikle 8. maçında 5. gol sevincini yaşadı.

Kasımpaşa'da Hadergjonaj kırmızı kart gördü

Karşılaşmanın 54. dakikasında Florent Hadergjonaj kırmızı kart gördü.

Hadergjonaj, N'Koudou ile girdiği mücadelede rakibine yaptığı müdahalenin ardından hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Kasımpaşa eksik olduğu bölümde siyah-beyazlılardan iki gol yedi.

Beşiktaş ikinci kez gol yemedi

Ligin en çok yiyen takımları arasında yer alan Beşiktaş, bu sezon ikinci kez bir maçta kalesini gole kapattı.

Geride kalan 10 haftada kalesinde 17 gol gören siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçından sonra Kasımpaşa karşısında da gol yemedi.