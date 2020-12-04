A Milli Erkek ve Kadın Basketbol Takımları Ankara'da parkeye çıkacak
Türkiye, 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) ve 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri'nde gelecek şubat ayında iki grupta oynanacak maçlara ev sahipliği yapacak.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), milli takımlar düzeyindeki turnuvaların Şubat 2021'deki grup maçları için belirlenen ev sahibi ülkeleri duyurdu.
Buna göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu karşılaşmaları Türkiye'de oynanacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Şubat ayında oynayacağı Hırvatistan ve İsveç maçlarına Ankara'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.
Şubat ayındaki organizasyon 15-23 tarihleri arasında gerçekleşecek. 12 Dev Adam için gruptan çıkabilme adına bu iki maç çok büyük önem taşıyor.
D Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, son mücadelesinde Hollanda’yı İstanbul'da 73-71'lik skorla yenmişti.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın bulunduğu EuroBasket 2021 Elemeleri E Grubu maçlarına da Türkiye ev sahipliği yapacak.
Öte yandan, Konya'da düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın tarihi ise 31 Temmuz-8 Ağustos 2021 olarak belirlendi.
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