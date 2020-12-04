Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), milli takımlar düzeyindeki turnuvaların Şubat 2021'deki grup maçları için belirlenen ev sahibi ülkeleri duyurdu.

Buna göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu karşılaşmaları Türkiye'de oynanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Şubat ayında oynayacağı Hırvatistan ve İsveç maçlarına Ankara'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Şubat ayındaki organizasyon 15-23 tarihleri arasında gerçekleşecek. 12 Dev Adam için gruptan çıkabilme adına bu iki maç çok büyük önem taşıyor.

D Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, son mücadelesinde Hollanda’yı İstanbul'da 73-71'lik skorla yenmişti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın bulunduğu EuroBasket 2021 Elemeleri E Grubu maçlarına da Türkiye ev sahipliği yapacak.

Öte yandan, Konya'da düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın tarihi ise 31 Temmuz-8 Ağustos 2021 olarak belirlendi.