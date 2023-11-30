Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER/AA 30.11.2023 18:15

Beşiktaş Club Brugge'u ağırlıyor

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.

Beşiktaş Club Brugge'u ağırlıyor

Tüpraş Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem David Smajc yönetecek.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Tayfur Bingöl, Colley, Demir Ege, Onur Bulut, Amir, Gedson, Oxlade, Rebic, Cenk Tosun, Muleka.

Club Brugge: Mignolet, De Cuyper, Spieleers, Mechele, Buchanan, Onyedika, Nielsen, Vetlesen, Ferran, Zinckernagel, Thiago.

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne

ETİKETLER
Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi
Sıradaki Haber
Hakim Ziyech Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:33
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi
18:53
Gazze'deki 2 İsrailli rehine daha Kızılhaç'a teslim edildi
18:03
Dalgalara kapılan 2 liseli gençten birinin montu ve cep telefonu bulundu
17:30
İsrail İspanya'daki büyükelçisini geri çağırıyor
17:18
Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
17:09
Avrupa'daki aşırı sağ partiler anketlerde yükselişte
Trabzon'da dalgalara kapılan 2 lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi
Trabzon'da dalgalara kapılan 2 lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ