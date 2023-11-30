Beşiktaş Club Brugge'u ağırlıyor

Tüpraş Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem David Smajc yönetecek.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Tayfur Bingöl, Colley, Demir Ege, Onur Bulut, Amir, Gedson, Oxlade, Rebic, Cenk Tosun, Muleka.

Club Brugge: Mignolet, De Cuyper, Spieleers, Mechele, Buchanan, Onyedika, Nielsen, Vetlesen, Ferran, Zinckernagel, Thiago.

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne